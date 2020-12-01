Пермь, , 10:24 — REGNUM В Пермском крае с начала апреля 2020 года за нарушение противоэпидемиологическогорежимавозбуждено более 28 административных производств по 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). К административной ответственности привлекли 22 419 юридических, должностных и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, сообщает министерство территориальной безопасности Прикамья.

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В рамках контроля исполнения требований антикоронавирусного режима в регионе регулярно проводят профилактические мероприятия. Ежедневно составляется более 100 административных протоколов. С начала ноября составлено 2 166 протоколов.

В числе самых распространенных нарушений называют игнорирование средств индивидуальной защиты, отсутствие должного запаса защитных масок, отсутствие должной организации «входного фильтра» сотрудников; отсутствие дезинфицирующих средств и антисептиков, отсутствие в закрытых помещениях предприятий общепита устройств для обеззараживания воздуха, использование для влажной уборки дезинфицирующих средств без вирулицидного действия.