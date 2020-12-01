Тбилиси, , 10:23 — REGNUM Коронавирус выявили у министра финансов Грузии Иване Мачавариани. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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О заражении министра стало известно 30 ноября. Сообщается, что самочувствие главы минфина удовлетворительное. Он продолжит работать из дома в удаленном режиме.

Также SARS-CoV-2 выявили у заместителя министра Георгия Какауридзе. Он также перешел на самоизоляцию у себя дома.

Стоит отметить, что коронавирус ранее в Грузии выявили у премьер-министра страны Георгия Гахарии, главы минэкономразвития Натии Турнава и министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Левана Давиташвили. Они успешно победили инфекцию.

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