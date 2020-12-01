Брянск, , 10:24 — REGNUM «Юбилейный троллейбус» начинает работать 1 декабря на линии в Брянске. Транспорт запустили в преддверии 60-летия со дня пуска городского троллейбусного движения, сообщили в муниципальном предприятии «Брянское троллейбусное управление».

Троллейбус, на котором размещены архивные фотографии, будет курсировать по разным маршрутам. В преддверии юбилея у предприятия также появился свой гимн, его исполнила актриса Брянского театра юного зрителя Наталья Джакиенова.

Впервые троллейбусы появились на улицах Брянска 5 декабря 1960 года. Сейчас в городе работает 12 регулярных маршрутов.