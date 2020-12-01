Калуга, , 11:28 — REGNUM В Калужской области по состоянию на 30 ноября из-за вирусных инфекциий закрыты на карантин Думиничская средняя школа № 3, средняя школа № 3 города Людиново и ряд других школ. Всего — более пяти тысяч классов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки.

В классе Скриншот страницы министерства образования Калужской области в «ВКонтакте»

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По словам главы общеобразовательного ведомства области Александра Аникеева, коронавирус подтвержден у семи детей. Все — ученики школ Обнинска. Среди учителей в среднем по области заболеваемость по всем видам инфекций не превышает 10%. В калужском государственном университете им К. Э. Циолковского 27 студентов — на карантине, три группы — на дистанционном обучении. Из 211 преподавателей калужского филиала МГТУ им Н. Э. Баумана у семи человек с подтвержден коронавирус. Среди студентов подтверждённая коронавирусная инфекция у 18, три группы — на изоляции. В связи с тем, что многие преподаватели старше 65 лет, руководство университета приняло решение с 3 декабря перейти на дистанционное обучение. В калужском филиале РГАУ — МСХА им. К. А. Тимирязева среди студентов четыре подтвержденных диагноза COVID-19, один выздоровел. Среди преподавателей коронавирус подтвердился у четырех человек. Четыре группы переведены на дистанционное обучение. В организациях среднего профессионального образования ситуация стабильная: колледжи и техникумы работают в штатном режиме. На дистанционное обучение не переведена ни одна группа.

«Нужно учитывать возрастной состав преподавателей, ни в коем случае нельзя пренебрегать мерами безопасности. Нужно поберечь людей. Прошу принимать решение с учетом складывающейся ситуации. И принять все меры для того, чтобы обеспечить безопасность и санитарные нормы и для преподавателей и студентов», — считает губернатор области Владислав Шапша.

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