Симферополь, , 10:20 — REGNUM В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 214 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил 1 декабря в соцсети глава Крыма Сергей Аксёнов. Сутками ранее сообщалось о 227 новых случаях заражения.

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«За 30 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 214 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 135 выявлены при обращении за медицинской помощью, 78 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа», — написал Аксёнов.

В общей сложности в Республике Крым заражение коронавирусом подтвердилось у 15 586 человек, выздоровели 11 609 человек. Скончались 293 человека, в том числе семь пациентов — за минувшие сутки.