Эстерсунд, Швеция, , 10:35 — REGNUM 29 ноября полицейские Эстерсунда, расположенного в центральной части Швеции, составили отчет об «умышленном распространении коронавирусной инфекции» учениками одной из школ. Однако позднее в тот же день полицейские решили прекратить расследование, так как данная информация не подтвердилась. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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Делопроизводство было начато полицейскими Эстерсунда после того, как они получили предупреждение о том, что старшеклассники в Эстерсунде якобы намеренно распространяют коронавирус, чтобы получить антитела к COVID-19. В ходе допроса информатора, стражам правопорядка не удалось найти оснований для продолжения дела.

«У нас нет ни истцов, ни подозреваемых и ничего, за что можно было бы зацепиться», — заявил глава следственного отдела городской полиции Никлас Стьернлёф.

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