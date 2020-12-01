Майкоп, , 10:17 — REGNUM Семь региональных проектов реализуется в Адыгее в 2020 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Объем их финансирования составляет 829,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 1 декабря в пресс-службе главы и правительства республики.

Об итогах исполнения в Адыгее мероприятий нацпроекта «Здравоохранение» за девять месяцев текущего года на заседании правительства региона доложил министр здравоохранения республики Рустем Меретуков. Он доложил, что в этом году в Адыгее заработала санавиация, уже выполнено восемь вылетов. Ведется строительство 23 фельдшерско-акушерских пунктов. Для детских поликлиник закуплено оборудование на 47,6 млн рублей.

По словам министра, на реализацию проекта по лечению онкологических заболеваний выделено 705 млн рублей. В рамках совершенствования лечения сердечно-сосудистых заболеваний приобретено 97 единиц оборудования на сумму свыше 72,1 млн рублей, а на лекарственное обеспечение таких пациентов направлено 49 млн рублей.

Председатель правительства Адыгеи Геннадий Митрофанов со своей стороны поручил уделить отдельное внимание взаимодействию с подрядчиками для своевременного выполнения контрактных обязательств по строительству объектов и закупке оборудования.