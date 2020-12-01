Самара, , 10:18 — REGNUM Количество бригад скорой помощи увеличили с 1 декабря в Самарской области. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, с 1 декабря количество бригад скорой помощи увеличится с 55 до 65. Это стало возможно благодаря дополнительным средствам, выделенным из бюджета региона. При этом муниципалитеты помогают усилить транспортное обеспечение мобильных бригад.

Отмечается, что сейчас рассматривается вопрос о доставке пациентов на исследования и обратно домой при помощи «Яндекс такси».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области предложили размещать в магазинах графики посещаемости, для того чтобы жители смогли сориентироваться, в какое время в торговой точке меньше всего посетителей.

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