Новосибирск, , 10:13 — REGNUM Две новосибирские медорганизации проверит Росздравнадзор — из-за сообщения о том, что пациента с коронавирусом и туберкулёзом лёгких оставили без медицинской помощи. Информация об этом ранее появилась в СМИ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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"Территориальным органом Росздравнадзора по Новосибирской области инициированы проверки двух медицинских организаций в связи с информацией в медиасредствах о факте оставления пациента с коронавирусной инфекцией и туберкулёзом лёгких без медицинской помощи, — уточнили в ведомстве. — Также в ходе проверок будет рассмотрен вопрос правильности организации медицинской эвакуации пациентов с данными патологиями».

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области за минувшие сутки выявлено 177 новых случаев заражения коронавирусом.

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