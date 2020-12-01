Киев, , 10:13 — REGNUM За минувшие сутки на территории Украины коронавирусом заразились 12 498 человек, включая 646 медицинских работников и 586 детей. Об этом 1 декабря сообщил глава украинского минздрава Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook.

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"12 498 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 1 декабря 2020 года. В частности, заболели 586 детей и 646 медработников», — написал он в своем сообщении.

Также глава минздрава Украины уточнил, что за этот же период в стране было госпитализировано 1470 пациентов с COVID-19 и 221 человек умер от нового заболевания, а общее число вылечившихся от последнего на сегодняшний день составляет 10 023 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее на Украине было выявлено 9946 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.