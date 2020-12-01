Тбилиси, , 10:12 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 3759 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 1 декабря опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 139 343 человека, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 117 560 победили инфекцию, в том числе 3574 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии умерли 1303 человека с диагнозом COVID-19, в том числе 36 — в течение последних суток. В стационаре лечат 6366 пациентов, в оборудованных гостиницах — 3708. На карантин поместили 1978 человек.

Накануне в Грузии сообщили, что за сутки выявили 3216 носителей SARS-CoV-2. В тот же период из числа ранее заразившихся коронавирусом сняли с медицинского учета 3937 человек.

Стоит отметить, что эксперты связывают высокие темпы распространения коронавируса с тем, что оппозиционные партии в стране более месяца проводят массовые акции. Сначала были митинги в рамках предвыборной кампании, затем — акции протеста в связи с несогласием с итогами выборов.

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