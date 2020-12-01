Москва, , 10:07 — REGNUM На сегодняшний день в медицинской системе процветают коррупция и вымогательство. Об этом заявил председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

«Коррупция и вымогательство в медицине процветает, и это факт. Ни для кого не секрет, что если у тебя есть связи или деньги, то тебе дадут и бесплатные медикаменты, и одноместную палату, и лучшее лечение, и главврач за тобой ходить будет. А если нет у тебя связей, то могут положить в коридоре, скажут, что лекарств нет, и так далее», — сказал Цветков.

Он назвал такую ситуацию повсеместной: «Говорить, что все врачи в ней завязаны, неуместно, но сама проблема реально существует. Она охватывает всю медицинскую систему страны. И как бы это ни звучало, но Минздрав сам должен навести у себя порядок, потому что арестовывать врачей и сотрудников здравоохранения можно сколько угодно, но пока сами медики не наведут порядок у себя, все это будет продолжаться, мировая практика показала, что самая лучшая система регулирования через профессиональные сообщества и ассоциации».

Цветков пояснил, что коррупционеров и непрофессионалов «должны лишать должности или лицензии сами объединения медиков».