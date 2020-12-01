Вашингтон, , 10:07 — REGNUM Microsoft выпустила новое обновление для консолей Xbox Series X/S. Об этом сообщалось 30 ноября на официальном сайте компании.

Обладатели консолей получили возможность выбрать один из шести дизайнов динамического фона, быстрее отслеживать свои достижения в играх, а также заранее скачивать проекты, которые в ближайшее время выйдут в сервисе Game Pass. Помимо этого, Mirosoft добавила к играм специальные значки, показывающие в каких проектах есть поддержка некстген-версий и HDR.

Напомним, Xbox Series X и Xbox Series S — это консоли нового поколения, разработанные компанией Microsoft. Они поступили в продажу 10 ноября 2020 года.

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