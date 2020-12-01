Уфа, , 10:08 — REGNUM 142 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба главы региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 14 406 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 12 009 человек, включая 87 человек за минувшие 24 часа. В больницах продолжают лечение 542 пациента, а 1772 человека лечатся на дому.

Сообщается, что за сутки была зарегистрирована смерть одного пациента с COVID-19. Всего в республике скончались 83 пациента с COVID-19.

Согласно данным министерства здравоохранения региона на 30 ноября, в Башкирии в тяжелом состоянии находились 37 пациентов с COVID-19, а 14 пациентов с COVID-19 были подключены к аппаратам ИВЛ. При этом за сутки было выявлено 387 случаев внебольничной пневмонии, а 390 пациентов справились с ней.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что, согласно данным на 30 ноября, в Башкирии было выявлено 138 случаев заражения коронавирусом.

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