Москва, , 10:02 — REGNUM В Москве в 2021 году планируется направить на меры социальной поддержки 529,4 млрд рублей. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе департамента финансов столицы.

Данная сумма предусмотрена проектом бюджета на 2021 год.

«Учитывая текущую экономическую ситуацию, мы не можем себе позволить увеличить расходную часть бюджета на 2021 год относительно параметров 2020 года. Поэтому внутри расходной части бюджета мы произвели очень серьёзный бюджетный маневр и увеличили социальные расходы, повысив их долю в общем объеме расходной части бюджета до 56%», — прокомментировала проект бюджета глава департамента Елена Зяббарова.

Всего годовой объём социальных расходов должен составить 1,8 трлн рублей, с учётом средств фонда ОМС — 2,1 трлн рублей. 529,4 млрд рублей планируется направить на меры соцподдержки.