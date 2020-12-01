Москва, , 10:00 — REGNUM Наличие индивидуального рабочего места в офисе важно для 78% сотрудников российских компаний. Работать за любым свободным столом готовы 19%, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Работа в офисе Phil Whitehouse

Читайте также: Граждане России раскрыли критерии «работы мечты»

Женщины чаще, чем мужчины, хотят иметь закрепленное за ними рабочее место — 81% против 74%. Могут работать за любым свободным рабочим местом в офисе 23% мужчин и лишь 16% женщин.

Большинство сотрудников компаний, работающих удаленно, предпочитают работать из дома (71%). 7% едут в коворкинги, среди них до 24 лет — 9%. На даче, в съемной квартире и т. д. хотят трудиться 7% опрошенных.

Опрос проведен 16—26 ноября 2020 года. Опрошены 1600 офисных сотрудников в 349 населенных пунктах во всех округах России.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (60%) предпочитают не менять часто место работы.

Читайте также: 60% граждан РФ не любят часто менять место работы