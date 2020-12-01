Саратов, , 10:06 — REGNUM В Саратовской области с начала пандемии коронавирусная инфекция подтверждена по информации на 1 декабря у 27 412 человек, за сутки SARS-CoV-2 выявили еще у 246 жителей региона. Минувшим днем заболели 248 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 23 264 человека, за сутки — 176 пациентов. Всего скончались 238 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

Все заболевшие за сутки заразились контактным путем. Самое большое количество инфицированных в возрасте старше 60 лет — 85 человек, от 50 до 59 лет — 57 заболевших, 22 — несовершеннолетние. Накануне среди детей инфекцию выявили у девяти человек.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 782,3 тыс. исследований, за сутки — свыше 3,1 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, до 10 декабря ожидается поставка вакцины от коронавирусной инфекции в Саратовскую область. Аптечный склад полностью готов к приему и хранению препарата. Во всех поликлиниках организовывают прививочные кабинеты. Необходимое оборудование для этого уже закуплено.

Читайте также: В Саратовской области ожидают вакцину от коронавируса