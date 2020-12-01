Чита, , 09:56 — REGNUM В Забайкальском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, COVID-19 все чаще заболевают врачи и другой медицинский персонал. Как сообщает сегодня, 1 декабря, оперативный штаб региона, с начала эпидемии SARS-CoV-2 выявлен у 2218 медицинских работников.

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«Из них 30,6% — врачи, почти 54,2% — средние медицинские работники, 10, 8% — младшие медработники, 4,2% — водители санитарного автотранспорта, иные сотрудники медицинских учреждений — 18,8%» — уточнили в региональном минздраве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой, на 1 декабря общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 19 767 человек, причём 263 из них добавились только за последние сутки.

Все медработники, непосредственно работающие с инфекционным пациентами, на протяжении всей эпидемии поддерживаются стимулирующими выплатами.

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