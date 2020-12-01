Вашингтон, , 09:56 — REGNUM В США перенесли судебное разбирательство по делу гражданина РФ Егора Крючкова, который обвиняется в подготовке кибератаки на компьютерную сеть компании Tesla. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы, поступившие в базу окружного суда в штате Невада.

Судебное разбирательство, которое было назначено на 1 декабря, перенесено на 19 апреля 2021 года. До начала рассмотрения дела Крючков останется под стражей.

Отмечается, что перенос рассмотрения дела по существу позволит стороне защиты должным образом подготовить материальную базу к началу судебного процесса.

Напомним, Егор Крючков задержан в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Ему вменяют в вину организацию сговора для совершения киберпреступления.

По версии американских правоохранителей российский гражданин в июле и августе 2020 года вместе с сообщниками пытался подкупить сотрудника компании в Неваде.

Отмечается, что он якобы преследовал цель получить доступ к базе данных компании для последующего шантажа.

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