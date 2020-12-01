Москва, , 09:54 — REGNUM Более 85% жителей России полагают, что 31 декабря должен быть выходным днём. Руководству регионов стоит объявить последний день года таковым, указал член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев в письме губернаторам.

Он отметил, что инициатива об объявлении 31 декабря выходным продвигается более шести лет. В минувшем году Крым, Ставропольский и Краснодарский края, Пензенская, Орловская, Магаданская области и ряд других регионов её поддержали.

«По итогам социологический опросов, проводимых ежегодно, доля поддержки инициативы <…> составляет свыше 85 процентов от всех опрошенных граждан», — указал Хамзаев в письме.

Жители России должны провести этот день дома, в кругу семьи, подготовиться к празднику, к поздравлениям близких и друзей. Официальный выходной день сделает атмосферу более праздничной, а людей — более спокойными и счастливыми, полагает общественник.

Как сообщало ИА REGNUM, последний день 2020 года является рабочим. А вот 31 декабря 2021 года объявлено правительством РФ выходным.