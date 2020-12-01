Псков, , 10:07 — REGNUM Новый очага коронавирусной инфекции выявлен в Псковской области в интернате. В ранее выявленном очаге в другом интернате найдены новые случаи инфекции. Тем временем суточная выявляемость коронавируса в регионе второй день показывает одну и ту же цифру.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

Один из новых очагов инфекции обнаружен в Болгатовском психоневрологическом интернате в Опочецком районе Псковской области, сообщили в оперативном штабе по региону. Там заразились пять сотрудников интерната.

Три новых случая зафиксированы в ранее выявленном очаге в Опочецком доме-интернате для престарелых и инвалидов. «Коронавирус выявлен ещё у одного сотрудника и двоих обеспечиваемых граждан», — уточнили в оперштабе.

За сутки в Псковской области вновь, как и сутками ранее, выявлено 195 новых случаев заражения, в том числе 66 в Пскове и 50 — в Великих Луках. Нарастающим итогом зафиксировано 12 702 случая за время пандемии. Выздоровели 6683 человека, в том числе 15 за последние сутки. Скончались от ковида в регионе 73 человека, в том числе одна смерть подтверждена за истекшие сутки.

«За сутки выполнено более 1600 исследований на ковид — число беспрецедентное», — отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Читайте ранее в этом сюжете: В Псковской области подтвердили 195 новых случаев коронавирусной инфекции