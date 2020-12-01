Воронеж, , 09:53 — REGNUM Исторические здания хлебозавода №1 в центре Воронежа, часть которых была снесена в ноябре, решили включить в перечень выявленных объектов культурного наследия. Решение принято управлением по охране объектов культурного наследия Воронежской области.

В перечень включат весь комплекс зданий паровой мельницы, построенной в конце XIX века. При этом с 19 ноября компания-застройщик, у которой территория завода находится в собственности, демонтировала часть объектов, в том числе — старинную трубу котельной.

Как сообщало ИА REGNUM, работы по демонтажу построек XIX века на территории Воронежского хлебозавода №1 начались 19 ноября, при том, что в октябре здания были включены в перечень объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. Однако застройщика не остановил этот факт, как не остановили и протесты со стороны градозащитников. Только 25 ноября управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области сообщило о возбуждении дела об административном правонарушении.

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