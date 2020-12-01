Петрозаводск, , 09:57 — REGNUM В Республике Карелия за последние сутки выявили коронавирус у 451 человека. Кроме того, в регионе подтвердились еще два летальных исхода от COVID-19. Об этом 1 декабря сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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Среди новых носителей — 30 детей, кроме того, у 441 из 451 зараженного есть признаки заболевания. Из числа новых инфицированных 258 выявлены в Петрозаводске, 39 в Костомукше, 38 в Кондопожском районе, 28 в Олонецком районе, 24 в Сортавальском районе, 14 в Пряжинском районе, 12 в Суоярвском район, 10 в Прионежском районе, девять в Лахденпохском районе, семь в Муезерском районе, шесть в Сегеже, четыре в Питкярантском районе и два в Лоухском районе.

«В стационарах находятся 704 человека, из них в состоянии средней тяжести — 595, тяжелых — 102, на ИВЛ — семь», — пояснил глава республики.

Также за сутки подтверждены два новых летальных случая от ковида. Скончались петрозаводчанин, 1943 года рождения, и жительница Олонца, 1932 года рождения. Как уточнил Артур Парфенчиков, у обоих пациентов течение болезни осложнили сопутствующие хронические заболевания.

Таким образом, с начала пандемии в регионе заразился 15 991 человек, из них 9001 человек выписан, в том числе 307 за истекшие сутки. 104 человека умерли.

«Смертность от COVID-19 в республике составляет 16,9 случая на 100 тысяч населения. Среднероссийский показатель — 27,2 случая на 100 тысяч населения», — указал глава Карелии.

В свою очередь в оперштабе Карелии уточнили, что для определения достоверной причины смерти необходимо патологоанатомическое заключение, которое выдается после вскрытия, гистологического, биохимического, микробиологического, вирусологического и других необходимых исследований. Исследования могут занять до 45 дней.

«В официальную статистику смертности от новой коронавирусной инфекции Оперативный штаб Республики Карелия включает только случаи, когда подтверждена окончательная первоначальная причина смерти — СOVID-19», — говорится в сообщении.

Добавим, с внебольничной пневмонией в Карелии с 1 апреля 2020 года госпитализированы 2625 человек, в том числе 32 человека за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных до апреля, 93 человека умерли от пневмонии.

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