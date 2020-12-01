Чита, , 09:48 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 1 декабря, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 19 767 человек, причём 263 из них добавились только за последние сутки.

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Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у семерых человек. Общее число жертв нового вируса составляет уже 325 человек.

Из общего числа пациентов моногоспиталей 115 (+4 за сутки) находятся в тяжелом состоянии, 58 (-1 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Вместе с тем 17 728 пациентов вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения (+347 пациентов за сутки).

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