Анадырь, , 09:52 — REGNUM Пик второй волны заболеваемости COVID-19 на Чукотке может пройти в декабре. Рост выявленных заражений в сутки придётся на 9−14 декабря — по 4−6 случаев.

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Пик первой волны COVID-19 наблюдался в конце мая — начале июня. Было три основных очага: в посёлке Угольные Копи, городах Билибино и Певек. Сейчас же основное количество выявленных заболеваний приходится на Анадырь, пишет ИА «Чукотка».

На 1 декабря в округе зарегистрирован 391 носитель коронавируса, 317 человек выздоровели, трое пациентов умерли. На обязательной самоизоляции находятся 424 человека, проведено 48 838 тестов.

Среди регионов Дальнего Востока тройку лидеров по численности выявленных инфицированных на 100 тыс. населения составляют: Колыма (3924,6 выявленного случая), Камчатка (2426,2) и Сахалин (2317,5). Наименьший показатель у Чукотского автономного округа — 784,5.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление генерального директора государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова о том, что пандемия коронавирусной инфекции закончится в 2021 году, вызвало шквал комментариев со стороны интернет-сообщества.