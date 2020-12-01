Варшава, , 09:46 — REGNUM В течение следующих двух недель в Польше активисты будут собирать подписи за гражданскую законодательную инициативу «Да — семье, нет — гендеру», которая направлена на выход республики из Стамбульской конвенции. Об этом передает Polskie Radio 24.

Для того, чтобы законопроект был рассмотрен Сеймом, необходимо собрать 100 тысяч подписей польских граждан. Пандемия значительно усложняет процесс сбора подписей, при этом активисты не теряют надежды, что их цель будет достигнута путем обхода домов и работы в людных местах на улице.

Как подчеркивает Каролина Павловска, заместитель представителя комитета общественных инициатив «Да — семье, нет — гендеру», сбор подписей важен не только для Польши, «он должен стать примером для всей Европы».

Законопроект предусматривает денонсацию Стамбульской конвенции в Польше и начало работы над Международной конвенцией о правах семьи.

Напомним, Стамбульская конвенция — это международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье. Однако документ имеет противоречивую репутацию и затрагивает ряд спорных вопросов, которые отвергаются по причине излишней размытости определений, однобокости трактовок, а также слишком сильной регуляции отношений между мужчиной и женщиной. Так, государства, которые ратифицируют Конвенцию, должны криминализировать несколько преступлений, в том числе психологическое насилие против женщин. Кроме того, Конвенция гласит, что сексуальные домогательства («харассмент») должны подлежать «уголовному или иному правовому наказанию».