Москва, , 09:45 — REGNUM День 31 декабря 2020 года должен стать выходным по личному распоряжению глав регионов, поскольку такое решение поддерживает большинство населения страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо члена Общественной палаты РФ, главы «Трезвой России» Султана Хамзаева, направленное в адрес губернаторов.

«На протяжении более шести лет продвигаем общественную инициативу «31 декабря — выходной день». По итогам социологический опросов, проводимых ежегодно, доля поддержки инициативы <…> составляет свыше 85% от всех опрошенных граждан», — отмечает Хамзаев в письме.

По его словам, в 2019 году соответствующую инициативу поддержали 15 российских регионов, среди них — Крым, Ставропольский край и Краснодарский край, а также Пензенская, Орловская и Магаданская области.

Хамзаев уверен, что в последний день года люди должны находиться дома в окружении своей семьи, готовиться к празднику и поздравлять друзей и близких, и «официальный выходной день сделает атмосферу 31 декабря еще более праздничной, а людей — более спокойными и счастливыми».

Общественник подчеркнул, что инициатива сделать выходным днём 31 декабря «активно обсуждается, и горячо поддерживается» как простым населением, так и экспертами, сенаторами и депутатами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года станет выходным днём.