Москва, , 10:09 — REGNUM Актуальную информацию о полагающихся выплатах, пособиях или льготах начали получать российские граждане. Сообщения появляются в личном кабинете на портале госуслуг, соответствующий закон вступил в силу 1 декабря, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Персональное информирование работает на базе единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Так, родители смогут через «Госуслуги» узнавать о положенных им выплатах на ребёнка. О мерах соцподдержки таким же образом проинформируют пенсионеров, безработных и других льготников.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что граждане не всегда знают обо всех мерах поддержки. Современные технологии помогут исправить эту ситуацию.

В настоящее время для российских граждан предусмотрено более 3 тыс. мер социальной поддержки, они охватывают 54 млн человек.

Полноценно информирование граждан заработает в течение декабря. Во втором полугодии 2021 года Минтруд намерен запустить ещё и персональные консультации по телефонному номеру или через чат-бот.

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