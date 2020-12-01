Новокузнецк, Кемеровская область, , 09:42 — REGNUM В Новокузнецке стабилизировался выпуск городского транспорта на линии. Из запланированных 349 единиц на маршрутах накануне, 30 ноября, работали 347 автобусов. По данным властей, это наиболее высокий показатель с момента запуска новой транспортной системы.

«Число принятых водителей приближается к количеству 400 человек. Всего же для бесперебойной стабильной работы компании требуется 600. Это минимальное количество, которое позволяет выполнять запланированный объём работы без каких-либо сбоев, — прокомментировал министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан. — Сейчас структура водительского состава на две трети основана на специалистах из других регионов. В частности, сейчас на обучение набирается женская бригада водителей. Но мы, безусловно, рассчитываем, что будут трудоустраиваться и местные водители-мужчины».

Отмечается, что холдинг «Питеравто» планирует за свой счёт проводить обучение водителей, имеющих категорию «С», на категорию «D».

Как сообщало ИА REGNUM, в новой автоколонне Новокузнецка будет создана женская бригада водителей.

Ранее кемеровские власти заявили, что транспортная реформа, которая ведётся в Новокузнецке, позволит полностью заменить парк общественного транспорта. Необходимость такой «перезагрузки» системы, по словам чиновников, назрела давно, так как существующая маршрутная сеть города была неконтролируема.

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