Магас, , 09:41 — REGNUM В Ингушетии разыскивают виновных в убийстве медведя. Министерство природы объявило о розыске мужчин, которые выложили видео в соцсетях с кадрами разделывания туши только что убитого зверя. В ингушском сегменте соцсетей они вызвали возмущение пользователей, те потребовали от властей наказания для браконьеров.

«Минприроды РИ ищет виновных в убийстве медведя. <…> Нарушители обязательно ответят за свои деяния!» — говорится в сообщении природоохранного ведомства.

В настоящее время, видеозапись проверяется, устанавливаются место, где было совершено убийство, и виновные.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Якутии были наказаны крупным штрафом трое охотников, которые без лицензии убили спящего в берлоге медведя. С них было взыскано 520 тыс. рублей и, помимо этого, 180 тыс. рублей за ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам.

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