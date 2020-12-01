Иркутск, , 09:41 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 905 человек, причём 14 из них скончались за последние сутки. Об этом 1 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19 — все новости»

Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 32 640 человек (+279 за последние сутки). Госпитализированы 3906 пациентов (-214 за последние сутки). Выздоровели 28 684 пациента (+328 за сутки). Также, по утверждению медиков, ещё двое пациентов с коронавирусам скончались, ну их смерть не было связана с COVID-19.

Как уже сообщало ИА REGNUM, обстановка с коронавирусом в регионе продолжает оставаться напряженной. Накануне, 30 ноября, сообщалось о 17 жертвах коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами COVID-19 в Приангарье стали ещё 17 человек

Читайте развитие сюжета: В Башкирии за сутки выявили 142 случая заражения коранавирусом