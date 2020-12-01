Ростов-на-Дону, , 09:39 — REGNUM Ростовский зоопарк подвёл итоги конкурса на имя зубрёнку. Детёныша назвали Мультиком.

«Мы получили множество вариантов имён для зубра, но победило имя, отражающее характер нашего самца — игривый, любознательный, активный», — уточнили в зоопарке.

ИА REGNUM сообщало, что детёныш появился в семье зубров Мулатки и Мужичка. Эти животные занесены в Европейскую племенную книгу, согласно которой зубрятам даются клички, начинающиеся на слог «Му». Всего в зоопарке Ростова-на-Дону обитают пять зубров.

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