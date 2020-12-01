Монреаль, Канада, , 09:37 — REGNUM Ubisoft выпустила новый анимационный трейлер операции Neon Dawn для игры Rainbow Six Siege. Он был опубликован 30 ноября на официальном YouTube-канале компании.

Ролик называется «До встречи в поле», разработчики посвятили его новой оперативнице по имени Аруни. В ходе одной из миссий девушка лишилась руки и ноги, однако это не помешало ей продолжить работу.

Напомним, операция Neon Dawn станет доступна уже сегодня, 1 декабря 2020 года. Помимо этого, Rainbow Six Siege обновят для консолей нового поколения.

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