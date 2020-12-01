Нур-Султан, , 09:37 — REGNUM В Казахстане отмечают День первого президента, который приурочен к 1 декабря 1991 года — дню первых выборов главы государства, сообщает ИА REGNUM.

29 лет назад Нурсултан Назарбаев стал первым президентом Казахстана. За него проголосовали 98,78% избирателей при явке 88,2%. Праздник стали отмечать с 2012 года.

День начинается с церемонии поднятия флага в резиденции президента и исполнения гимна. В стране проходят концерты, выставки, круглые столы и другие акции. Однако в 2020 году проведение мероприятий ограничено из-за ситуации с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря казахстанский телеканал «Хабар» покажет премьеру нового многосерийного документального фильма о Нурсултане Назарбаеве «Штрихи к портрету».

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