Екатеринбург, , 09:44 — REGNUM Заместитель главы «Новой больницы» (Екатеринбург) Игорь Шифрин скончался на 61-м году жизни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в медучреждении.

Шифрин был талантливым организатором, отмечают в больнице. «Невозможно подобрать слова, чтобы описать всю тяжесть и боль потери. Эта утрата невосполнима для клиники», — заявили в медучреждении.

В «Новой больнице» подчеркнули, что с именем Шифрина связаны все этапы деятельности организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее после продолжительной болезни скончался главный врач Красноуфимской районной больницы (Свердловская область) Дмитрий Новосёлов.