Кутаиси, Грузия, , 09:35 — REGNUM Мэрия Кутаиси разместила тендер на восстановление скульптуры «Всадник Мзечабуки», которая была частью Мемориала воинской славы, взорванного в 2009 году по распоряжению тогдашнего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом сообщает интернет-издание Netgazeti.

По условиям тендера максимальная стоимость работ по восстановлению скульптуры составляет 98 тыс. лари (более $29 тыс.). Заявки принимают до 9 декабря.

На выполнение работ отводится два месяца. Скульптура будет установлена возле здания бывшего парламента, которое было возведено на месте взорванного мемориала.

Стоит отметить, что Мзечабуки, или Солнечный юноша, является героем грузинского эпоса. Его скульптура в составе мемориального комплекса была создана скульптором Мерабом Бердзенишвили.