Барнаул, , 09:34 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 1 декабря, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1126 человек (+12 за выходные дни). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (7580 человек, +57 за последние сутки) и ОРВИ (12 309 человек, +142 за последние сутки).

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 26 351 человека (+222 за последние сутки). Тяжелобольных насчитывается 629 (+7 пациентов за последние сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 151 пациентов (минус 4 за последние сутки). Растёт число заразившихся коронавирусом детей.

С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 831(+5 за последние сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 22 712 человек (+130 за последние сутки).

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