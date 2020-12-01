Благовещенск, , 09:32 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам страны более 10 млрд рублей на дополнительные выплаты врачам и медперсоналу, работающим с больными COVID-19. Приамурье на эти цели получило 90,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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Дополнительные выплаты получат врачи, средний и младший персонал, а также водители скорой помощи — все те, кто непосредственно оказывается помощь пациентам с коронавирусом. Денежные средства уже поступили в регион и в ближайшее время будут выданы медикам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье за ноябрь выявили 4633 новых случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в области инфицирование лабораторно подтвердилось у 11 380 жителей.