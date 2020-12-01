Роквилл, США, , 09:29 — REGNUM В сети появился новый трейлер обновления «Стальной рассвет» для игры Fallout 76. Его опубликовали 30 ноября на официальном YouTube-канале компании Bethesda Softworks.

Ролик посвящён лидерам Братства Стали: паладину Рахмани, рыцарю Шину и скриптору Вальдес. Игрокам предстоит сделать выбор в пользу одного из них, выполняя различные персональные задания.

Напомним, «Стальной рассвет» добавляет в Fallout 76 фракцию Братство Стали с уникальной сюжетной линией и различными тематическими предметами. Его релиз должен был состояться 1 декабря 2020 года, но разработчики выпустили обновление раньше.

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