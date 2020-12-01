Красноуральск, Свердловская область, , 09:30 — REGNUM В Красноуральске (Свердловская область) из-за аварии на газопроводе остались без тепла десятки жилых домов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Грузовой автомобиль въехал в газопровод, возник пожар. Спасатели начали восстановительные работы на газопроводе и в котельной.

Без тепла остались 400 жителей в 26 многоквартирных и 26 частных домах города, а также школа №2, детсад №8 и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге отключили водоснабжение в микрорайоне Пионерском из-за аварии. Затопило несколько дворов.

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