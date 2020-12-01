Горно-Алтайск, , 09:21 — REGNUM 54 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано за минувшие сутки в Республике Алтай. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев, таким образом, достигло 11 394.

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За сутки вирус выявлен у 32 жителей города Горно-Алтайска, а также жителей Улаганского, Кош-Агачского, Майминского и Турочакского районов.

«В 42 случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции, в том числе у трёх человек — симптомы пневмонии», — добавили в штабе.

Выписаны из больниц с выздоровлением к настоящему времени 9875 человек, в том числе 362 за последние сутки. Скончались 111 носителей, в том числе 105 — непосредственно от COVID-19.

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