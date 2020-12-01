Москва, , 09:18 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация не позволяет полностью восстановить воздушное сообщение между городами Казахстана и России. Об этом 1 декабря заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров в интервью агентству «Казинформ».

По его словам, увеличение частоты авиарейсов между двумя странами является предметом обсуждения с казахстанскими коллегами. «Полагаем пока преждевременным искусственно форсировать полную отмену ограничений», — сказал Лавров.

Он также прокомментировал тему обучения казахстанских студентов в российских вузах. Лавров сказал, что министерство высшего образования России подготовило программы дистанционного обучения, чтобы студенты из РФ и Казахстана могли продолжить обучение.

Отметим, на сегодняшний день между Казахстаном и Россией выполняется два авиарейса в неделю.

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