Женева, Швейцария, , 09:20 — REGNUM В 2019 году в КНДР зафиксировано 1869 случаев заболевания малярией, что в два раза меньше, чем в 2018 году. Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В период с 2008 по 2014 год в Северной Корее ежегодно регистрировали более десяти тысяч случаев заболевания малярией, однако с 2017 года их число начало снижаться.

Эксперты отмечают, что сокращению случаев заболеваемости малярией поспособствовала программа помощи в борьбе с малярией и другими инфекционными заболеваниями, реализуемая международными организациями.

Напомним, что в июле 2020 года Совет Безопасности ООН одобрил заявку Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) на поставку в КНДР медицинского оборудования, необходимого для лечения малярии и туберкулёза, а в январе 2020 года Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией выделил средства для закупки противотуберкулёзных и противомалярийных препаратов и поставки их в Северную Корею.