Найроби, , 09:16 — REGNUM Министр здравоохранения Кении Мутахи Кагве объявил ноябрь самым «мрачным» месяцем для страны с начала пандемии коронавируса, передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление министра на ежедневном брифинге для СМИ по ситуации с COVID-19.

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Кагве заявил, что число случаев заболевания COVID-19, зарегистрированных в ноябре, удвоилось по сравнению с октябрем и сентябрем вместе взятыми.

По данным министерства здравоохранения, в ноябре в стране было зарегистрировано 28 124 случаев заражения коронавирусом и 456 смертей. Общее число подтвержденных случаев заражения в настоящее время составляет 83 316 с 1452 смертями.

Кенийские медицинские работники объявили забастовку, требуя предоставления защитного снаряжения, лучшей медицинской страховки и пособий.

Власти опасаются, что число случаев заражения в стране может возрасти во время декабрьских праздников, сообщают местные СМИ. Напомним, что ранее правительство Кении ослабило ограничения и вновь открыло школы для учеников выпускных классов, занятия для остальных школьников должны возобновиться в январе.

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