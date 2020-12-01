Уфа, , 09:15 — REGNUM Теплоснабжение в двух многоквартирных домах Башкирии восстановлено после хлопка газа в котельной. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, 30 ноября в котельной в селе Старобалтачево Балтачевского района произошел хлопок газа. Из-за этого были разрушены котлы отопления, которые обеспечивали теплом два жилых многоквартирных дома.

Сообщается, что отопление в этих домах уже восстановлено: был установлен электрокотел, а теплоснабжение запущено по резервной схеме.

По словам спасателей, полностью ликвидировать последствия аварии планируется к концу дня 1 декабря.

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