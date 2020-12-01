Москва, , 09:11 — REGNUM Руководители каждой пятой компании в России (19%) готовы организовать вакцинацию сотрудников от коронавируса, как только вакцина поступит в оборот, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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В основном прививки от коронавируса планируют сделать работникам в сфере торговли и услуг, на производственных предприятиях, в финансовых организациях и медицинским работникам.

Не планируют организовывать вакцинацию сотрудников от COVID-19 четверо работодателей из десяти. Большинство российских компаний (41%) пока не приняли решения.

Опрос проведен 18—26 ноября 2020 года. Опрошены 1000 менеджеров по персоналу в 148 населенных пунктах во всех округах России.

Как сообщало ИА REGNUM, Сбербанк предложил своим сотрудникам стать добровольцами в испытаниях вакцины против коронавируса.

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