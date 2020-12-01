Краснодар, , 09:10 — REGNUM Действие режима повышенной готовности на территории Краснодарского края продлено до 15 декабря, постановление об этом подписал губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

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На территории края в общественных местах и в транспорте, в том числе в такси, действует масочный режим, все граждане должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Жителям с хроническими заболеваниями, а также всем гражданам старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.

В Краснодарском крае также продолжает действовать запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с очным присутствием людей за исключением случаев, прописанных в постановлении, число участников деловых мероприятий ограничивается количеством в 100 человек.

На 30 ноября на Кубани подтверждено 22 089 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 14 964 человека. Скончались 599 пациентов.