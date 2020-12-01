Ставрополь, , 09:08 — REGNUM Более 27,9 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа зарегистрировано на Ставрополье, по данным на утро 1 декабря, сообщил у себя в Instagram глава субъекта Владимир Владимиров. Накануне в регионе инфекцию выявили у 230 человек — это самый высокий суточный прирост в крае с начала пандемии.

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Отметим, что на ноябрь на Ставрополье пришлось больше всего зафиксированных случаев заражения COVID-19 в сравнении с другими месяцами. Так, за минувшие 30 дней в регионе диагноз подтвердился почти у 6,5 тыс. человек. В октябре было выявлено менее 5,3 тыс. носителей инфекции.

Выздоровели на Ставрополье к настоящему времени почти 24,7 тыс. человек с коронавирусом, или около 88,4% заразившихся. За прошедшие сутки в крае были сняты с медицинского наблюдения 136 пациентов, а всего в ноябре болезнь победили более 8,2 тыс. лиц с подтвержденным диагнозом.

Накануне на Ставрополье скончались семь пациентов с COVID-19. Всего в крае, по официальным данным, умерли 558 носителей коронавируса, 129 из них — в ноябре. Случаи летального исхода в течение минувшего месяца не были зарегистрированы лишь дважды: 8 ноября и 15 ноября.

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