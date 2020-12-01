Хабаровск, , 09:09 — REGNUM В Хабаровске на дистанционном обучении по заявлениям родителей находится 424 ученика с разных школ города, пояснили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

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По-прежнему речи о переводе на «дистант» всех школьников нет. Только по собственному желанию.

На 1 декабря в 34 школах Хабаровска на карантин по COVID-19 закрыты 32 класса, а ещё 46 — по ОРВИ. В восьми детских садах приостановлена работа шести групп, в которых выявлен коронавирус, и в 17-ти, где у детей ОРВИ.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровского края обсудили вопросы обеспечение врачей транспортом и горячим питанием. Подключиться к решению проблемных ситуаций, как обычных жителей, так и бизнес, призвал врио губернатора Михаил Дегтярёв.