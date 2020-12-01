Екатеринбург, , 09:03 — REGNUM Диспетчера компании-перевозчика «Декар-Бас» привлекли к дисциплинарной ответственности после случая с высадкой девятилетней девочки в безлюдном месте в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошёл в октябре 2020 года. Водитель автобуса не высадил вовремя пассажиров, проехав остановку. Девочка «вынужденно вышла на следующей остановке в малолюдном месте, расположенной на значительном расстоянии», уточнили в надзорном ведомстве.

Между тем, перевозчик обязан перевезти пассажира в пункт назначение, согласно договорным обязательством. Были нарушены права несовершеннолетнего ребёнка. Диспетчеру объявили замечание, в компании провели инструктаж для работы над ошибками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге оштрафовали женщину, находившуюся в салоне без маски.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге назначили штраф женщине, находившейся в автобусе без маски